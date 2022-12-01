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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Aralık 2022 Perşembe 17:11

Arazide çalışma yapıldı! Nemrut Jeoparkı UNESCO ağına alınıyor

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Nemrut Jeoparkı Koordinatörlüğü Bilim Kurulu üyeleri, bölgedeki jeositlerin koordinatlarını ve çalışma yürütülecek yerleri belirledi.

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