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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 16:09

Arazi anlaşmazlığında aile meclisinden ölüm çıktı

Diyarbakır'da geçen aylar gerçekleştirilen silahlı saldırıda Mehmet Faruk Barut'un öldüğü, yoldan geçen biri spor kulübü başkanı, iki kişinin de yaralandığı olaya ilişkin 8 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada arazi anlaşmazlığı nedeniyle Barut'a aile meclisi kararıyla ölüm emri verildiği ortaya çıktı.

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