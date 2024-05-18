Arazi anlaşmazlığında aile meclisinden ölüm çıktı

Silvan ilçesi Gazi Caddesi'nde Ferhat Ç., Yakup Ç. ve Remzi Ç., 1990'lı yıllarda arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan akraba ailelerinden Mehmet Faruk Barut'u otomobille takip etti.
Bir süre sonra otomobilden inen Faruk Ç. ve Yakup Ç., yanlarındaki tabancalarla Barut'a ateş açtı.
Barut ile o sırada yoldan geçen Silvan Spor Kulübü Başkanı Aslan Umut Bakır ve M.M.B. (70) yaralandı.
Şüpheliler kaçarken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Faruk Barut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Barut, otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında defnedildi. Yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Otomobili sürdüğü belirlenen Remzi Ç., yakalanıp gözaltına alındı. Remzi Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Barut'un, aile meclisi kararıyla ölüm emrini verdiği belirtilen Kaya Ç., Birgül Ç., Naim Ç., Atilla Ç., Amil Ç., Kasım Ç., Mehmet Ç. ve Murat Ç., İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.