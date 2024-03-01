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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Mart 2024 Cuma 09:50

Araştırma için elleriyle foseptikten topluyorlar! Çoğu kişi görmeye bile tahammül edemiyor

Antalya'da çoğu kişinin korktuğu, iğrendiği, görmeye tahammül edemediği hamam böceklerini fosseptik ve rögardan elleriyle toplayan biyoloji bölümünün kadın öğrencileri, popülasyonunun azaltılmasına yönelik deneysel araştırma yürütüyor

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