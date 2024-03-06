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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Mart 2024 Çarşamba 16:15

Araçta hava yastığı yerine köpük çıktı! 6 ay önce 700 bin liraya aldı

İstanbul'da 6 ay önce 700 bin liraya bir 2019 model otomobil satın alan Emine Tunçel, ekspertiz yaptırmasına rağmen aracındaki sorunlara çare bulamadı. Otomobili tekrar inceleyen tamirci, araçta hava yastığı yerine köpük olduğunu fark etti.

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