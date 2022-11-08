Aracın camından içeri girdi! Trafikte sürücü bayıldı, otomobili diğer sürücüler durdurdu

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Kontrolden çıkan araç, refüje çarpıp, yolda ilerlemeye devam etti. Durumu fark eden diğer sürücüler, araçlarından inerek, fenalaşan sürücünün yardımına koştu ancak otomobilin kapıları kilitli olduğu için zor anlar yaşandı.