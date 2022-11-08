  • $18,6082
  • 18,6124
  • 999.669
  • 4378.64

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Kasım 2022 Salı 15:06

Aracın camından içeri girdi! Trafikte sürücü bayıldı, otomobili diğer sürücüler durdurdu

Ankara'da, sürücüsü seyir halindeyken baygınlık geçirince metrelerce sürüklenen otomobil, diğer sürücüler tarafından güçlükle durduruldu. Sürücülerin peşinden koşup, camdan içeri sarkarak aracı durdurma çabası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.