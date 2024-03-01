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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Mart 2024 Cuma 09:17

Apartman garajında yangın çıktı! 30 kişi dumandan etkilendi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, bir apartmanın garajında çıkan yangında 30 kişi dumandan etkilendi.

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