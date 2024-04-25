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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 09:08

Anzak Koyu'nda geleneksel 'Şafak Ayini' yapıldı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı Anma Törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel 'Şafak Ayini' gerçekleştirildi.

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