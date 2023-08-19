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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 11:05

Antika traktör koleksiyonu yaptı, hedefi Traktör Müzesi

Konyalı traktör koleksiyoneri iş adamı Muammer Deveci, 20 yıldır antika traktörleri bularak restorasyonu yaptırıyor. Deveci, fabrikasının deposunda sakladığı 20'den fazla antika traktörün sayısını 100 civarına getirerek, Konya'da Traktör Müzesi kurmayı hedefliyor.

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