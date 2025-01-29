Antika pazarında buldu! 60 yıllık mektupların sahibini arıyor

''NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ'NDE HERHANGİ BİR KAYIT ÇIKMIYOR''





Mektupları yazan Kaya Kutlu'nun ataşe olarak görev yapmasından dolayı Dışişleri Bakanlığı'nda kaydının olabileceğini ve mektupları kendileri adına aileye ulaştırabilmeleri adına çağrıda bulunan Topal, "Bunlar ataşe damadı tarafından M. Ali Töz adına yazılmış mektuplar. Amerika'da bir diplomattan gelmiş. Diplomat, Ali amcanın damadı yani kızıyla evliymiş, izini takip ettik. Buradan Nüfus Müdürlüğü'ne baktığımızda herhangi bir kayıt çıkmıyor bu kişilerle ilgili. Fakat şunu gördük. Dışişlerine bağlı Kaya Kutlu diye bir diplomatımız. Büyük ihtimalle yurt dışı nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'nda bunun kaydı vardır. Umarız Dışişleri Bakanlığı da görür ve bu mektupları bizim adımıza bu aileye ulaştırır. Kızları da var çünkü. Eğer bizim adımıza bunları ulaştırırsa çok seviniriz. Çünkü biz burada yapılabilecek bütün şeyleri yaptık. Umarım sonuca ulaşacağız. Nüfus Müdürlüğü'nün yanı sıra Mezarlıklar Müdürlüğü'ne de başvurduk. Oradan da bir şey gelirse ulaştıracağız. Ama istiyorum ki hep beraber Ali amcaya ulaşalım ya da çocuklarına, torunlarına ulaşıp bu mektupları teslim etmek istiyoruz. Biz buraya Cumartesi günü geldik ve 4 gündür sokak sokak gezdik. Sokak isimleri çok değişmiş ve biz Ali Töz amcamıza bir şekilde ulaşamadık" şeklinde konuştu.





Ali Töz'ün 3 kızının olduğunu ancak soy isimlerinin değişmiş olabileceğinden dolayı bulmakta sıkıntı yaşadıklarını sözlerine ekleyen Serkan Topal, "3 tane kızı olduğunu tahmin ediyoruz. Mektuplar da öyle yazıyor. Kızlar olduğu için soy isim değişiklikleri sebebiyle ailenin soy ismi değiştiğinden biraz da onun sıkıntısını yaşıyoruz. Ama çok büyük ihtimal mektubu yazan ateşemiz Kaya Kutlu üzerinden ulaşabiliriz diye tahmin ediyoruz. Ayrıca Ali amcanın kardeşleri Nihal, Sema, Sedef ve Haydar Bey varmış. Ayrıca da Simten Hanım diye bir hanım da var. Mektupta da yazıyor. Belki bunlar üzerinden de tanıyanlar olursa, bize ulaşırsa en azından oradan da 62 yıl sonra emanetleri yerine ulaştırabiliriz" dedi.