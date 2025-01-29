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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 17:09 |

Antika pazarında buldu! 60 yıllık mektupların sahibini arıyor

İstanbul'daki antika pazarında bulduğu 60 yıllık mektupların Amerika'dan Aydın'a uzanan hikayesinin peşine düşen Serkan Topal, mektupların sahiplerine ulaşmak için Aydın sokaklarını karış karış geziyor.

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