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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 11:46

Antik yer altı şehri heyecanlandırdı! Konya'da tesadüfen keşfedildi

Konya'nın Sarayönü ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında ortaya çıkan erken Bizans dönemine ait yer altı şehrinin turizme kazandırılması için çalışma yürütülüyor.

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