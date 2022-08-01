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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 09:39

Antalya'nın halı tarlaları görsel bir şölen sunuyor! Dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, renklerini pastele dönüştürmek ve mikroplardan arındırmak için güneşe serilen el dokuması halı ve kilimler, yurt dışından alıcı buluyor.

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