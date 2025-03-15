Antalya'daki turistik tekneler yaz sezonu için gün sayıyor

İlçede limanda ve marinada karaya çekilen ve boyları 15 ila 30 metre uzunluğunda değişen yaklaşık 450 teknede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Yatlar ve tur tekneleri, ustalar tarafından öncelikle alt bölümleri tazyikli suyla yıkanıyor. Ardından eskiyen boyaları yakılarak kazınıyor. Çürüyen ahşap bölümler yeni tahtalarla değiştiriliyor. Yatların alt bölümlerinde açılan tahta araları, "kalafatlama" denilen yöntemle pamukla kapatılıyor. Kazınan ve kalafatlanan ahşap bölümlere önce astar, ardından macun çekiliyor. Macun çekilen bölümler yağlı boyayla boyanıyor. Temizlenen yatın tüm bölümleri yenileniyor ve pırıl pırıl hale getiriliyor.