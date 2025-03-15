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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 11:20 |

Antalya'daki turistik tekneler yaz sezonu için gün sayıyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde kış döneminde bakım ve onarım için karaya çekilen tur tekneleri, yaz sezonuna hazırlanıyor.

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