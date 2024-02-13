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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 09:18

Antalya'da şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi! Cadde ve sokaklar su altında kaldı

Antalya'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle kent merkezindeki 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

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