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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 09:18

Antalya'da selden etkilenen bölgelerde ekiplerin çalışmaları sürüyor

Antalya'da belediye ekipleri, sağanak nedeniyle su basan ev, iş yeri ile cadde ve sokaklarda temizlik yaptı.

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