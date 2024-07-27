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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 11:48

Antalya'da sahilleri işgal ettiler! karavanlar kaldırıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Lara Halk Plajları'nda kamusal alanları işgal ettikleri belirlenen 48 karavan kaldırıldı.