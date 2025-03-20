Antalya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

<p>O.E'nin kullandığı 07 BBB 15 plakalı otomobil, Antalya Kuzey Çevreyolu'nda aynı yönde seyreden Y.B. idaresindeki 07 CAC 690 plakalı kamyonetle çarpıştı.</p><br><p>İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.</p><br><p>Sağlık ekibi, otomobilin sürücüsü O.E'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.</p><br><p>İtfaiye ekibince araçtan çıkarılan O.E'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.</p><p><br></p><p>Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile yanında bulunan M.Ü. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.</p><br>