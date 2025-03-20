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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 15:31 |

Antalya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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