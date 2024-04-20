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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 09:34

Antalya'da otel çalışanlarını taşıyan servis devrildi! 19 kişi yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde otel personelini taşıyan servis aracı devrildi. Kazada 19 kişi yaralandı.

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