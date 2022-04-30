  • $14,8562
  • 15,6728
  • 905.75
  • 2430.55

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 16:09

Antalya'da koloni olarak görüntülendi

Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde, Kızıldeniz orijinli denizkestanesi, koloni olarak görüntülendi.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.