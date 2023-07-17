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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 17:23

Antalya'da inanılmaz keşif! Araştırma ekipleri 50 metrelik mağarada Murat 124 buldu

Antalya'nın İbradı ilçesindeki bir mağarada çürümeye yüz tutmuş Murat 124 model otomobil bulundu. Yerel halk tarafından obruk olarak bilinen yaklaşık 50 metre dikey inişli mağaraya inen ekibin üyelerinden Çağla Canoğlu, 'Bu mağara yaklaşık bin metre rakımda. Ana yoldan mesafe olan bir yerde. Burada araba bulmayı hiç aklınıza bile getiremezsiniz. Beklemediğimiz bir anı oldu' dedi.

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