Antalya'da ilk kez görüldü! Çıplak elle dokunmayın

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık 30 yıldır dalış eğitmenliği yapan Kürşat Bilgin, tarihi Alanya Kalesi'nin altındaki Korsanlar Mağarası yakınlarında yaptığı dalış sırasında daha önce Antalya Körfezi sularında hiç rastlanmamış, Kızıldeniz'e özgü zehirli dikenleri olan çizgili kedi balığı (Plotosus lineatus) sürüsü ile karşılaştı. Bilgin, yaklaşık 13 metre derinlikteki bir taşın altında, sürü halinde yaşayan bu balıkların görüntülerini sualtı kamerasıyla kaydetti.
"KESİNLİKLE DOKUNULMAMASI GEREKİYOR"
Dalış sırasından birçok balık türüyle karşılaştıklarını söyleyen Kürşat Bilgin, çizgili kedi balığını ilk defa gördüklerini söyledi. Bilgin, "Muhtemelen bizim kara sularımıza gelerek üremeye başladılar diye düşünüyorum. Bu balığı 'çizgili kedi balığı' olarak adlandırabiliriz. Aslında ebat olarak küçük bir balık, sürü halinde yaşıyor, geceleri aktif olan istilacı bir tür ve zehirli dikenleri var. Kesinlikle dokunulmaması gerekiyor. Çok acı veren zehir salgılayabiliyor." dedi.
"BU BALIĞIN ARTIK ANTALYA KÖRFEZİ'NE GİRDİĞİNİ TESPİT ETMİŞ OLDUK"
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da, çizgili kedi balığının Kızıldeniz göçmeni bir tür olduğunu belirterek, "Bu tür ilk başta İsrail, sonrasında Lübnan ve Suriye kıyılarında tespit edildi. Daha sonra İskenderun ve Mersin kıyılarında da görüldü. Biz bu türü bekliyorduk ama Antalya Körfezi'nde şimdiye kadar bu türe rastlamadık. Bu balık ufak ve zehirli bir dikeni olan bir tür. İsrail'de yapılan balıkçılık çalışmaları sırasında bu tür en yaralamalara neden oluyor. Balıkçılarımız bu konuda dikkat etmelidir." ifadelerini kullandı.
"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BU TÜRLER İÇİN AKDENİZ'DE UYGUN ORTAMLAR OLUŞTURUYOR"
Yakalandığı zaman çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Gökoğlu şöyle devam etti:
"Bu balığı yakaladığımız zaman temastan kaçınarak eldiven gibi şeyler kullanılması lazım. Ufak bir balık ama sürüler halinde hareket ediyor. Taş altlarında veya bir oyuğun içerisinde saklanıyorlar. Tüketimi henüz şu anda yok, tabii ki siz onu tüketmeye çalışırsanız da eti yenebilen bir balık. Dışarıdan gelen her yabancı tür ekosistemi değiştirir. İklim değişikliğinden dolayı Kızıldeniz ve Akdeniz'in arasındaki eşiğin giderek daraldığını gösteriyor. Bu değişiklik, bu türler için Akdeniz'de uygun ortamlar oluşturuyor. Küresel ısınmadan dolayı geçen sene kışında yaşadığımız gibi, bölge oldukça fazla denizanası geçişi yaşandı."