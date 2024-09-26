Antalya'da ilk kez görüldü! Çıplak elle dokunmayın

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BU TÜRLER İÇİN AKDENİZ'DE UYGUN ORTAMLAR OLUŞTURUYOR"





Yakalandığı zaman çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Gökoğlu şöyle devam etti:





"Bu balığı yakaladığımız zaman temastan kaçınarak eldiven gibi şeyler kullanılması lazım. Ufak bir balık ama sürüler halinde hareket ediyor. Taş altlarında veya bir oyuğun içerisinde saklanıyorlar. Tüketimi henüz şu anda yok, tabii ki siz onu tüketmeye çalışırsanız da eti yenebilen bir balık. Dışarıdan gelen her yabancı tür ekosistemi değiştirir. İklim değişikliğinden dolayı Kızıldeniz ve Akdeniz'in arasındaki eşiğin giderek daraldığını gösteriyor. Bu değişiklik, bu türler için Akdeniz'de uygun ortamlar oluşturuyor. Küresel ısınmadan dolayı geçen sene kışında yaşadığımız gibi, bölge oldukça fazla denizanası geçişi yaşandı."