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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 15:51

Antalya'da ilk kez görüldü! Çıplak elle dokunmayın

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde Kızıldeniz'e özgü zehirli dikenleri olan çizgili kedi balığı sürüsü görüntülendi. Bu sürü, Antalya Körfezi'nde ilk kez tespit edilen istilacı bir tür olarak kaydedilirken, görüntüler dalış eğitmeni Kürşat Bilgin'in sualtı kamerasıyla çekildi. Bilgin, çizgili kedi balığı için 'Kesinlikle dokunulmaması gerekiyor. Çok acı veren zehir salgılayabiliyor.' uyarısında bulundu.

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