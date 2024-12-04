Antalya'da iki mevsim bir arada yaşanıyor! Yüksek kesimlerde kar yağışı, sahillerde deniz keyfi

Yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu kentte deniz suyu sıcaklığı ise hava sıcaklığını geçti. Hava sıcaklığının 17,5 derece olarak ölçüldüğü kent merkezinde deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece oldu.