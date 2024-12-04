Antalya'da iki mevsim bir arada yaşanıyor! Yüksek kesimlerde kar yağışı, sahillerde deniz keyfi

Antalya'da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından önceki gün verilen turuncu kod uyarısının ardından yüksek kesimlerde kar yağışı ve iki gündür aralıklarla süren yağmur yerini güneşli havaya bıraktı.
Yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu kentte deniz suyu sıcaklığı ise hava sıcaklığını geçti. Hava sıcaklığının 17,5 derece olarak ölçüldüğü kent merkezinde deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece oldu.
Ülkenin doğu kesimleri soğuk hava etkisindeyken sıcak havayı fırsat bilen Antalyalılar sandalyeleri ile sahile gelirken, kimileri ise yürüyüş ve spor yapmayı tercih etti.