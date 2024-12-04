Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,7407
  • 36,6967
  • 2954.3

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Aralık 2024 Çarşamba 16:36

Antalya'da iki mevsim bir arada yaşanıyor! Yüksek kesimlerde kar yağışı, sahillerde deniz keyfi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden turuncu kod uyarısı verilen Antalya'da yüksek kesimlerde kar yağışı, sahillerde deniz keyfi yaşanıyor.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.