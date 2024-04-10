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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 14:57

Antalya'da feci kaza! 29 kişinin yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel servis aracı, meydana gelen kazada otomobille çarpışarak devrildi. 29 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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