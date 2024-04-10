Antalya'da feci kaza! 29 kişinin yaralandı

Antalya'da Çolaklı istikametinden Gündoğdu istikametine gitmekte olan Yusuf K.'nın kullandığı otel servis aracı, Fevzi Çakmak Caddesi'nden Turizm Caddesi'ne çıkan Atalay D. idaresindeki otomobille kavşakta çarpıştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada çarpışmanın şiddetiyle 50 metre sürüklenerek yan yatan otel servisinde bulunan 28 otel personeli ile servis sürücüsü yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.