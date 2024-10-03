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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Ekim 2024 Perşembe 10:02

Antalya'da cami imamı 6 dilde İslamiyet'i tanıtıyor

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesinde bulunan Şehzade Korkut Camii, zengin tarihi ve kültürel yapısıyla dikkat çekiyor.