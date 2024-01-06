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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Ocak 2024 Cumartesi 14:53

Antalya'da ATV 15 metreden uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ATV'nin 15 metre aşağıya uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi yaralandı.

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