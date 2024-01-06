Antalya'da ATV 15 metreden uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Oymapınar Baraj Bölgesinde bir grup ATV ile safariye çıktı.
Grup içerisinde bulunan Günaydın Balcı'nın kullandığı ATV, Manavgat'a dönüş yolunda Oymapınar Mahallesi Fevzipaşa Caddesinde sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince yaklaşık 15 metre aşağıya yuvarlandı.
Olay yerine sağlık ekipleri, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi sevk edildi.
Kazada ATV'yi kullanan ve Almanya'dan Manavgat'ta tatile geldiği belirlenen 55 yaşındaki Günaydın Balcı olay yerinde yaşamını yitirirken ATV'de yolcu olarak bulunan Şerafettin Yüksel yaralandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Şerafettin Yüksel, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde yaşamını yitiren Günaydın Balcı'nın cenazesi Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemeleri ardından kurtarma ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.