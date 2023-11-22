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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 10:29

Antalya semalarında mercek bulutu oluştu! İşte o görüntüler

Konyaaltı ilçesinden de görülebilen ve bir süre bozulmadan kalan bulut, görenlerin ilgisini çekti.

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