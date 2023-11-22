Antalya semalarında mercek bulutu oluştu! İşte o görüntüler

Merceksi bulutlar, çoğunlukla troposferde, tipik olarak rüzgar yönüne paralel hizada oluşan sabit bulutlardır. Genellikle bir mercek veya fincan tabağı ile karşılaştırılabilirler. Alt stratosferde oluşan sedefli bulutlar bazen merceksi şekillere sahiptir.

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Güçlü hava akımları bir engelle, örneğin bir dağ ya da sıradağ ile karşılaştığında yükselir ve engeli aştıktan sonra dalgalara benzer bir yol izler. Mercek bulutları, dalga şeklindeki hava akımının sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında oluşur.