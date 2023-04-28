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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 15:37

Antalya nisan ayında beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Akseki-Seydişehir Karayolu Alacabel mevkiinde kar kalınlığı 10-20 santimetreyi buldu. Karayolları ekipleri yolda biriken karları kürüme çalışmaları başlattı.

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