  • $26,0455
  • 28,4313
  • 1613.78
  • 6069.35

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Temmuz 2023 Salı 14:37

Antalya açıklarındaki Saint Didier batığı görüntülendi

Antalya'da 30 metre derinlikteki Saint Didier batığı, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile Sahil Güvenlik Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timince görüntülendi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.