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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 09:59

Antakya'da doğalgaz hattında patlama ve sızıntı

Hatay'ın Antakya ilçesinde doğalgaz hattında patlamanın ardından sızıntı meydana geldi. Hattaki sızıntı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ekiplerin çalışmalarının ardından doğalgaz hattındaki arıza giderildi.

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