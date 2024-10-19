Annesi ölen kuzuyu elleriyle besledi: 'Peşimden ayrılmıyor'

Şu anda kuzu, her dediğimi neredeyse yapmaya çalışıyor. Koş, diyorum koşuyor, gel, diyorum geliyor. Git, dediğim de gidiyor. "Fulya"yı ailece bebek gibi besliyoruz.

Evimin bahçesi var, büyüyünce kendisine orada yer yaptım. Kuzu ile ara sıra akşamları gezmeye çıkıyoruz. Yolda görenler, büyük ilgi gösteriyor. Bu durum hoşumuza gidiyor.