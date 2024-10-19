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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 13:50

Annesi ölen kuzuyu elleriyle besledi: 'Peşimden ayrılmıyor'

Muş'ta yaşayan Maşallah Aslan'ın üç aylık kuzusu, peşinden bir an olsun ayrılmıyor. 'Fulya' adını verdiği kuzusuyla kimi zaman alışveriş merkezine kimi zaman da bankaya birlikte gidiyor.