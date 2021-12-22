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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 11:47

Ankara'nın yükseklerinde beyazla yeşilin buluşması objektiflere yansıdı

Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Türkiye'de termal suları ve doğal güzellikleriyle bilinen Kızılcahamam ile koruluk ve ormanlıklarıyla tanınan Çamlıdere'de kar yağışının ardından oluşan doğal güzellikler, Anadolu Ajansınca görüntülendi.

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