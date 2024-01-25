Ankara'da yaban hayatı fotokapana yakalandı! İşte tilkinin fare yakaladığı anlar
Ankara'da akarsu ve baraj göllerinin oluşturduğu su kaynakları, yaban hayvanları için doğal yaşam ortamları oluşturuyor. Nallıhan ilçesinde bulunan Kuş Cenneti de hem yaban hayvanları için hem de yaban hayatını gözlemlemek isteyen vatandaşlar için önemli lokasyonlardan biri olma özelliğini taşıyor. Kış mevsiminin sert geçtiği bölgede yiyecek bulmak için gezinen bir tilki, gözüne kestirdiği fareyi büyük bir ustalıkla avlarken görüntülendi.