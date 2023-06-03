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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Haziran 2023 Cumartesi 14:34

Ankara'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi! İşte o anlar

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

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