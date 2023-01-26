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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 12:51

Ankara'da okyanus kalıntısına rastlandı! Tulumtaş Mağarası'nda heyecanlandıran keşif

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu, alınan toprak örneklerinin krom, nikel ve kobalt değerlerinin oldukça yüksek çıkmasının Gölbaşı'ndaki Tulumtaş Mağarası'nın doğrudan okyanus kabuğundaki taşlarla ilişkili olduğunu gösterdiğini bildirdi.

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