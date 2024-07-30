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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 16:55

Ankara'da korkunç olay! Arkadaşını boynundan bıçakladı

Ankara'da Enes Çekici isimli kişi, kız arkadaşına mesaj attığını iddia ettiği arkadaşı Hasan Esen'i boynundan bıçaklayarak öldürdü. Çekici, cinayet anını da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Olayın ardından kaçmaya çalışan Çekici, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.