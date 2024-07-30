Ankara'da korkunç olay! Arkadaşını boynundan bıçakladı

Ankara'da korkunç bir cinayet işlendi.
Olay, Mamak ilçesine bağlı Ekin Mahallesi'ndeki Bostancık Caddesi üzerinde yaşandı.
Enes Çekici, daha önce kız arkadaşına mesaj attığını iddia ederek tartıştığı arkadaşı Hasan Esen ile caddede karşılaştı.
Çekici, yanındaki bıçakla Esen'i boynundan bıçakladı.
Hasan Esen, aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.
BIÇAKLADI, CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ
Bu sırada Enes Çekici, cep telefonu ile yerde kanlar içinde yatan Hasan Esen'in videosunu çekerek, görgü tanıklarının iddiasına göre, "Ben sana demiştim, yapacağım diye." dedi.
Esen, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Ancak doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Olayın ardından kaçmaya çalışan Enes Çekici ise yakındaki polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
TELEFONUNU EMANET ETMİŞ
Esen'in olay sırasında cep telefonunu emanet ettiği esnaf Sabahattin Karabey, "Çocuk yanımdan gitti. Dayı 'Telefonu sana bırakayım' dedi. Gözümün önünde öbür çocuk geldi şahdamarından vurdu. Aralarında kız meselesi var diyorlar, yazık." dedi.
Ankara Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Esen'in cenazesi ailesine teslim edildi.