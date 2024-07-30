Ankara'da korkunç olay! Arkadaşını boynundan bıçakladı

BIÇAKLADI, CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ





Bu sırada Enes Çekici, cep telefonu ile yerde kanlar içinde yatan Hasan Esen'in videosunu çekerek, görgü tanıklarının iddiasına göre, "Ben sana demiştim, yapacağım diye." dedi.

Esen, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.