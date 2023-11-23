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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 10:14

Ankara'da komşu dehşeti! 2'si çocuk 5 kişiyi tüfekle vurarak öldürdü

Başkentte aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi, zaman zaman gürültü nedeniyle tartıştıkları komşuları tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

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