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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Mart 2022 Perşembe 09:17

Ankara'da kar yağışı etkili oldu!

Ankara'da gece boyunca devam eden kar yağışı, sabah saatlerine kadar kent genelinde etkisini sürdürdü.

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