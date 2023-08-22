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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 16:17

Ankara'da kamyon alt geçitteki aracın üzerine devrildi! 2 kişi yaralandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde hurda malzeme yüklenirken freni boşalan kamyonun alt geçitte seyir halinde bulunan hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

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