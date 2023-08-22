Ankara'da kamyon alt geçitteki aracın üzerine devrildi! 2 kişi yaralandı

Atatürk Bulvarı'ndaki Macaristan Büyükelçiliği önünde park halinde bulunan 06 F 212 plakalı kamyon, hurda malzeme yüklenirken freninin boşalması nedeniyle aniden hareket etti.

Yoldan çıkarak Kuğulu Altgeçidi'ne devrilen kamyon, Saffet K. idaresindeki 06 CBZ 93 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü. Sürücü ve yanında bulunan Ayşegül K. yaralandı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeridi ulaşıma kapanan yol, hasar gören kamyon ve hafif ticari aracın çekilmesinin ardından açıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaza yerinden konvoyuyla geçti





Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nden dönüşü sırasında, kazanın meydana geldiği noktadan konvoyuyla geçti.