Ankara'da asfalt silindiri yokusta kayarak 7 araca çarpti

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Olaya tanıklık eden mahalle sakini Nurettin Aydın, kazayla ilgili gördüklerini şöyle anlattı:





"Silindir yukarıda benim oturduğum apartmandan ben geri geri çıkarken yukarıya doğru çıkıyordu. Tek bir kişi vardı silindirde. Tam tepeye çıktı ben o arada geri geri çıktım bir araba geldi arkamdan. O anda silindir yukarıda döner gibi oldu. Kendisi dönüyor zannettim, kayıyormuş. Silindir çok hızlanmıştı ben arabamı aşağıya bıraktım. Koştum geldim. Bütün arabalara vurarak buraya indi. 7 tane arabaya vurdu. Arabaların içinde kimse yoktu, park halindeydi."Öte yandan, olay sonrası hasar gören araçlar Ankara Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından çekiciyle kaldırıldı.