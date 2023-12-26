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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 16:17

Ankara'da asfalt silindiri yokusta kayarak 7 araca çarpti

Ankara Mamak'ta yol çalışması sırasında olası bir faciadan dönüldü. Asfalt silindiri yokuş aşağı sürüklenerek, park halindeki yedi araca çarparken kazada yaralı ve ölü olmaması en büyük teselli oldu.

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