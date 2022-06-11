Ankara sağanak yağışa teslim oldu! Yollar göle döndü, evleri su bastı

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Ankara'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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Öğleden sonra aniden bastıran ve kentin tamamında etkili olan yağış nedeniyle bazı alt geçitler suyla doldu. Bazı cadde, bulvar ve sokaklarda da trafikte aksamalar yaşandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Ankara Valisi İsmail Çataklı, bölgedeki çalışmalarla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Çataklı'nını açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Saat 16:00 itibariyle ağaç devrilmesi, çatı uçması, toprak kayması, su baskını, mazgal tıkanması vb 112 üzerinden itfaiyeye 1378, Afad'a 159 ihbar ulaştı. Mahsur kalan üç çocuk kurtarıldı. Bir sele kapılma ihbarı bulunmakta olup AFAD ve JAK ekipleri yönlendirildi."

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Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bazıları yollarda kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

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Kentin merkezinde sağanağa metro istasyonları ve otobüs duraklarında yakalanan vatandaşlar, dakikalarca yağmurun dinmesini bekledi.

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BİNALARIN ÇATILARI UÇTU

Kentte yağmur ile birlikte rüzgar da etkili oldu. Bazı bölgelerde binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Altındağ ilçesinde binanın camları şiddetli rüzgarda kırıldı.

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YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Şiddetli yağış, özellikle Çankaya, Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde etkili oldu. Birçok noktada su birikintileri oluştu, Çankaya Dikmen bölgesinde bazı yollar kısa sürede göle döndü.

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METREKAREYE 20 KİLOGRAM YAĞIŞ

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, metrekareye 20 kilogram yağış düştüğünü, kendilerine önemli bir ihbar ulaşmadığını bildirdi. Çataklı, gelişmeleri AFAD Başkanlığında takip ettiklerini bildirdi.

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AKŞAMA KADAR DEVAM EDECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanağın akşama kadar devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

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Büyükşehir Belediyesinin, tüm birimlerinden 1277 araç ve 3 bin 138 personeliyle teyakkuz halinde bulunduğu ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan yağışın olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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