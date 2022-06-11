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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 16:53

Ankara sağanak yağışa teslim oldu! Yollar göle döndü, evleri su bastı

Ankara'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentin tamamında etkili olan yağış nedeniyle bazı alt geçitler suyla doldu, trafikte aksamalar yaşandı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Ankara Valisi İsmail Çataklı, bölgede yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

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