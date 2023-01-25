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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 16:33

Ankara Kalesi'nin altındaki sığınak müze olacak! Almanlar tarafından inşa edilmişti

İkinci Dünya Savaşı'na hazırlık için Ankara Kalesi'nin altına inşa edilen sığınak müze olacak. Almanlar tarafından yapılan sığınakta Ankara'nın eski fotoğrafları ve döneme ait materyaller sergilenecek.

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