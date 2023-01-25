Ankara Kalesi'nin altındaki sığınak müze olacak! Almanlar tarafından inşa edilmişti

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İkinci Dünya Savaşı'na hazırlık amacıyla Almanlar tarafından inşa edilen Ankara Kalesi altındaki sığınak, drone ile görüntüledi.

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İçişleri Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde Altındağ Belediyesine tahsis edilen kale altı sığınak, doğal yapısı korunarak, müzeye dönüştürülecek.

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Sığınağın, bu yıl sonunda tarih severlere kapılarını açması planlanıyor.

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Sığınağın, yaklaşık 1125 metrekarelik kapalı alanında, 13 oda, 5 salon, 1 yatakhane, 1 yemekhane, 2 tuvalet bulunuyor.

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Kısa süreli 3 bin 600, uzun süreli bin 200 kişinin kalabileceği sığınakta, havalandırma, ısıtma, elektrik, jeneratör ve su tesisatı birimleri yer alıyor.

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Resmi belgelere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve hükümetin, savaş döneminde emniyetli şekilde çalışmasını sağlamak üzere yapılan sığınak, 1963'te savaş tehlikesi ortadan kalktıktan sonra Ankara Valiliğine tahsis edildi.

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Her zaman hazır halde tutulan sığınak, hiçbir zaman aktif kullanılmadı.

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Altındağ Belediyesi tarafından gereken düzenlemeler yapılarak müzeye dönüştürülecek sığınakta, Ankara'ya ait eski fotoğraflar ve döneme ait materyallerin sergilenmesi için çalışılıyor.

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Sığınağın ön tarafında, misafirleri karşılayacak, sanat galerileri ve yeme içme mekanlarının yer alacağı fuaye alanının da yapılması planlanıyor.

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