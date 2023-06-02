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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Haziran 2023 Cuma 17:34

Anıtsal çeşmeden 1300 yıl sonra su akıyor

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde restorasyon sonucu ayağa kaldırılan yuvarlak planlı 2 bin yıllık anıtsal çeşmeye, antik kaynağın suyu verildi.

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