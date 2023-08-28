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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 16:14

Ani'nin saklı tarihinin gün yüzüne çıkarılacak! 5 noktada kazı yapılıyor

Miras Listesi'ndeki antik kent Ani Ören Yeri'nde, tarihi eser ve kalıntıların gün yüzüne çıkartılması amacıyla bilim insanları, sanat tarihçiler, arkeologlar, mimarlar ve öğrenciler 5 noktada kazı çalışması yürütüyor.

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