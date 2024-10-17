Anemurium Antik Kenti'nde bulundu! Sporcuya ait yazıt

Anemurium'un liman şehri olması dışında aynı zamanda sporcu yetiştiren bir yer olduğuna dikkati çeken Tekocak, şunları kaydetti:





"Yazıtın üzerinde yarışmayı düzenleyen kişi, ödülü alan kişi ve yarışmanın hangi kategoride düzenlendiği yazıyor. Milattan sonra 2'nci yüzyılda Anemurium Antik Kenti'nde yaşamış Flavianus adında bir vatandaş kendi adına her 5 yılda bir yarışma düzenliyor. Yazıttan 2'nci defa düzenlenen güreş müsabakasında Kaikilianos adlı bir sporcunun yetişkin kategorisinde şampiyon olduğunu, Flavianus'un da ona ödül verdiğini öğreniyoruz. Sporcuya ödül dışında onurlandırma heykeli ve yazıtı hazırlanmış. Bu yazıtın üzerinde büyük olasılıkla sporcunun heykeli olmalıydı. Yazıtın antik çağda sosyal ve kültürel hayatın etkin noktalarından olan hamam da yer alması sporcunun çok önemli biri olduğunu gösteriyor."