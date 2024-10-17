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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 11:28

Anemurium Antik Kenti'nde bulundu! Sporcuya ait yazıt

Mersin'de, milattan önce 4'üncü yüzyıldan itibaren varlığı bilinen Anemurium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve bir sporcu adına hazırlanmış yazıt bulundu.