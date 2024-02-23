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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 12:32

Anaokulu öğrencisi iki kardeş kupaları toplamaya erken başladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, anaokulu öğrencisi Rüzgar ve Toprak Ceyhan kardeşler babalarının mesleği vesilesiyle tanıştıkları ve yarışmaya başladıkları motosiklet sporunda şimdiden 3 kupaya sahip oldu.

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