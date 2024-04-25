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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 11:43

Anadolu'nun yoncası 'Albatur' tescillendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahattin Albayrak, 13 yıl süren çalışmaları sonucunda Türkiye'nin her bölgesinde yetişebilecek yonca çeşidi 'Albatur'u geliştirip tescilini aldıklarını söyledi.

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