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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 14:19

Anadolu'daki ilk kaya mescidi! Turizme kazandırılacak

Kars'ta bulunan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Ani Ören Yeri'nde kazı çalışmalarında rastlanan ve Anadolu'daki ilk kaya mescit olduğu değerlendirilen mağara turizme kazandırılacak.

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