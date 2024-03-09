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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Mart 2024 Cumartesi 09:09

Anadolu Otoyolu'nda üç aracın karıştığı feci kaza

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle kazaya karışan panelvanın bir bölümü TIR'ın dorsesinde kaldı.

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