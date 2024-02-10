Anadolu Otoyolu'nda kaza! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce mevkisinde seyir halindeki TIR'ın dorsesi koptu.
Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı viyadükler mevkisinde meydana geldi.
Alınan bilgilere göre, İstanbul'dan Ankara yönüne seyir halinde olan Tuncay A. idaresindeki 34 TM 1980 plakalı soda yapımında kullanılan ham madde yüklü TIR, viyadükler mevkiinde sürücüsünün fren yapması sebebi ile dorse yerinden koparak yola savruldu.
Kaza sebebiyle kısa süreli trafiğe kapalı kalan yol trafik ekiplerinin çalışması ile tek şeritten açıldı.
Kaza sebebi ile Ankara yönüne kilometrelerce kuyruk oluşurken, bölgeye çağrılan vinç ile dorsenin kaldırılması çalışmalarına başlandı.