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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 16:03

Anadolu Otoyolu'nda kaza! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'ın dorsesi koptu. Kaza nedeniyle, otoyolun Düzce'deki viyadükler mevkisinde Ankara yönü trafiğe kapandı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

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