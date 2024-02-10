Anadolu Otoyolu'nda kaza! Kilometrelerce kuyruk oluştu

2 / 7



Alınan bilgilere göre, İstanbul'dan Ankara yönüne seyir halinde olan Tuncay A. idaresindeki 34 TM 1980 plakalı soda yapımında kullanılan ham madde yüklü TIR, viyadükler mevkiinde sürücüsünün fren yapması sebebi ile dorse yerinden koparak yola savruldu.