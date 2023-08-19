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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 13:35

Anadolu kültürünü ahşap minyatürlerde yaşatıyor

Kayseri'nin Develi ilçesinde marangoz ustası Ahmet Ilgın, Anadolu kültüründe önemli yere sahip olan karasaban, at arabası, su testisi ve düven gibi aletlerin ahşaptan minyatürünü yapıyor.

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