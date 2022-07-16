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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 12:17

Anadolu Kartalları burada yetişiyor! İşte 'pilot yuvası'ndan kareler

Dünyanın en tecrübeli hava kuvvetleri arasında gösterilen Türk Hava Kuvvetlerinde pilot olma hayali kuran aday öğrenciler, 2. Ana Jet Üs Komutanlığındaki eğitim aşamalarını başarıyla tamamlayarak bröve takma yolunda ilk adımı atıyor.

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